"السديس" يؤكد جاهزية الحرمَيْن لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

شدَّد على التزام جميع العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية، وجميع الإجراءات الاحترازية، وفق بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية ابتداء من يوم الأحد ١١-٣-١٤٤٣ الموافق ١٧ -١٠- ٢٠٢١م.

وتفصيلاً، أفاد الدكتور "السديس" باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في ظل ما توفره القيادة الرشيدة - أيدها الله - من إمكانيات وخدمات تسخرها الرئاسة العامة للمحافظة على سلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين، وتسهيل مناسكهم وعباداتهم.

وشدَّد على تطبيق ما ورد في البيان، والتزام جميع العاملين والعاملات والزائرين والزائرات بارتداء الكمامة في جميع الأوقات، وفي أروقة الحرمين الشريفين كافة، والاستمرار في استخدام جميع التطبيقات الرسمية لأخذ مواعيد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي؛ وذلك لضبط الأعداد.

وطالب الدكتور السديس قاصدي الحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات المعنية والعاملين بالحرمين الشريفين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال تأديتهم مناسكهم؛ لتكون البيئة الصحية داخل الحرمين الشريفين آمنة للجميع.





وشدد على منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة بتطبيقهم جميع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق جميع التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وضمان سلامة الجميع.