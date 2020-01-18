صورة لـ"عبدالرزاق حمدالله" تضع وكيل لاعبين "إنجليزيًّا" في حرج!

سخرت جماهير النصر كثيرًا من وكيل اللاعبين الإنجليزي جون هاريوت؛ وذلك بسبب صورة نشرها الوكيل للاعب عبدالرزاق حمدالله مدعيًا أنها للاعب في مطار برمنجهام الإنجليزي تمهيدًا لانتقاله لصفوف فريق استون فيلا الإنجليزي.

وكان الوكيل قد خرج بتغريدة مثيرة مدعيًا أن اللاعب أتم اتفاقه مع النادي الإنجليزي نظير راتب أسبوعي يبلغ 110 آلاف إسترليني قبل أن تنفرد "سبق" في وقتها بنفي تلك الأنباء من مصادر موثوقة.

وسرعان ما تم نفي تلك المعلومة بعد مشاركة اللاعب مع فريقه قبل أن يعود الوكيل نفسه لنشر صورة للاعب مدعيًا أنها للاعب في مطار برمنجهام قبل أن ترد عليه جماهير النصر بأنها لحظة وصول الفريق لمواجهة فريق العدالة في مسابقة الكأس.

وقاد اللاعب عبدالرزاق حمد الله فريقه النصر أمس للصعود للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما رفع رصيده من الأهداف للرقم خمسة.

عبدالرزاق حمدالله النصر

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18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441 12:26 AM

صورة لـ"عبدالرزاق حمدالله" تضع وكيل لاعبين "إنجليزيًّا" في حرج!

محمد السيّد

الرياض

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سخرت جماهير النصر كثيرًا من وكيل اللاعبين الإنجليزي جون هاريوت؛ وذلك بسبب صورة نشرها الوكيل للاعب عبدالرزاق حمدالله مدعيًا أنها للاعب في مطار برمنجهام الإنجليزي تمهيدًا لانتقاله لصفوف فريق استون فيلا الإنجليزي.

وكان الوكيل قد خرج بتغريدة مثيرة مدعيًا أن اللاعب أتم اتفاقه مع النادي الإنجليزي نظير راتب أسبوعي يبلغ 110 آلاف إسترليني قبل أن تنفرد "سبق" في وقتها بنفي تلك الأنباء من مصادر موثوقة.

وسرعان ما تم نفي تلك المعلومة بعد مشاركة اللاعب مع فريقه قبل أن يعود الوكيل نفسه لنشر صورة للاعب مدعيًا أنها للاعب في مطار برمنجهام قبل أن ترد عليه جماهير النصر بأنها لحظة وصول الفريق لمواجهة فريق العدالة في مسابقة الكأس.

وقاد اللاعب عبدالرزاق حمد الله فريقه النصر أمس للصعود للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما رفع رصيده من الأهداف للرقم خمسة.

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