"الصحة": تسجيل 1162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1386 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 22 يوليو 2021، تسجيل 1162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 514446 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1386 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 495,650 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8130 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10666 والحالات الحرجة 1362 حالة.