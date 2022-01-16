​"التجارة" تطرح استبانة لقياس رضا العملاء عن وكالات سياراتهم

طرحت وزارة التجارة استبانة لقياس مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة، وتشمل الاستبانة كافة العلامات التجارية للمركبات المتوفرة داخل المملكة.
وتهدف "التجارة" من وراء الاستبانة إلى قياس مدى رضا المستهلكين عن الإجراءات والخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة للعمل على تطوير خدمات ما بعد البيع، والسعي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
ويمكن لقراء "سبق" المشاركة في هذا الاستبيان بعد اختيار الوكيل الذي يتعامل معه من خلال الرابط الإلكتروني: https://survey.mc.gov.sa/38FD8B9C8FE7ADB6
شملت كافة العلامات التجارية للمركبات في المملكة
طرحت وزارة التجارة استبانة لقياس مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة، وتشمل الاستبانة كافة العلامات التجارية للمركبات المتوفرة داخل المملكة.
وتهدف "التجارة" من وراء الاستبانة إلى قياس مدى رضا المستهلكين عن الإجراءات والخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة للعمل على تطوير خدمات ما بعد البيع، والسعي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
ويمكن لقراء "سبق" المشاركة في هذا الاستبيان بعد اختيار الوكيل الذي يتعامل معه من خلال الرابط الإلكتروني: https://survey.mc.gov.sa/38FD8B9C8FE7ADB6