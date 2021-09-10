ضحايا كورونا في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 753 وفاة جديدة و730 في المكسيك

سجّلت البرازيل 30891 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 20958899 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية في بياناتها إلى تسجيل 753 وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 585174 حالة.

المكسيك

سجّلت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، 14828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19، و730 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى ثلاثة ملايين و479999، والوفيات إلى 266150.

وسبق أن قال مسؤولون في وزارة الصحة، إن العدد الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح.