قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة

أصدره الملك فيصل في العام 1385هـ الموافق 1965م ونشرته أم القرى

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص المرسوم الملكي بتحديد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من كل عام، ليكون اليوم الوطني للمملكة.

وتحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت الدارة على حسابها بـ"تويتر" نص مرسوم الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وفق ما نُشِر بالصحيفة في العام 1965م، الموافق 1385هـ.

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23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443 10:15 AM

أصدره الملك فيصل في العام 1385هـ الموافق 1965م ونشرته أم القرى

قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص المرسوم الملكي بتحديد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من كل عام، ليكون اليوم الوطني للمملكة.

وتحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت الدارة على حسابها بـ"تويتر" نص مرسوم الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وفق ما نُشِر بالصحيفة في العام 1965م، الموافق 1385هـ.

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