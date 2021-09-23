قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص المرسوم الملكي بتحديد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من كل عام، ليكون اليوم الوطني للمملكة.
وتحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت الدارة على حسابها بـ"تويتر" نص مرسوم الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وفق ما نُشِر بالصحيفة في العام 1965م، الموافق 1385هـ.
أصدره الملك فيصل في العام 1385هـ الموافق 1965م ونشرته أم القرى
نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص المرسوم الملكي بتحديد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من كل عام، ليكون اليوم الوطني للمملكة.
وتحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت الدارة على حسابها بـ"تويتر" نص مرسوم الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وفق ما نُشِر بالصحيفة في العام 1965م، الموافق 1385هـ.