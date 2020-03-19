ارتفاع مصابي "كورونا" في تونس إلى 39 حالة.. و3 إصابات جديدة في الأراضي الفلسطينية

الهند تمنع جميع رحلات الطيران التجارية الدولية من الهبوط على أراضيها

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 39 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة.



وأعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، اليوم، بالعاصمة التونسية؛ عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت إثر إجراء 86 تحليلًا مخبريًّا.



وأوضحت المسؤولة التونسية أن من بين الحالات المسجلة في تونس يوجد 25 حالة مستوردة، و14 حالة محلية.



وأخضعت السلطات المحلية 8787 شخصًا للحجر الصحي الذاتي؛ منهم 5628 حالة أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.

من ناحية أخرى أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن هناك ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس.



وقال "ملحم" في مؤتمر صحفي اليوم: إنه بإصابة المواطنين الثلاثة، يرتفع عدد الإصابات إلى 47 مواطنًا فلسطينيًّا.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تتابع وتقيم الأوضاع، وقد تتخذ قرارات وإجراءات أكثر صرامة، ونحن في حالة انعقاد دائم.

هذا وقد قررت الحكومة الهندية، اليوم، منع جميع رحلات الطيران التجارية الدولية من الهبوط على أراضيها، بدءًا من 22 مارس، ولمدة أسبوع؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا.



وكانت الهند قد علقت إصدار تأشيرات للغالبية العظمى من الأجانب الراغبين في دخول البلاد.