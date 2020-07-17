شرطة مكة تطيح بشخصَيْن تورّطا في حيازة المسكر وترويجه

القبض عليهما داخل إحدى الاستراحات في جدة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على شخصَيْن سعودي وإثيوبي "في العقدين الثالث والرابع من العمر" داخل إحدى الاستراحات.

وأشار المتحدث إلى تورُّطهما في حيازة المسكر وترويجه، وضبطت بحوزتهما 3452 قارورة مملوءة بالمادة المسكرة.

وتم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.