عمر الجاسر: دعم القيادة والشعب السعودي لنا جعلنا الرقم الأصعب في الاسواق العالمية

ولي العهد يُكرم العربية للعود لدعمها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

كّرم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس التنفيذي للعربية للعود عمر بن عبدالعزيز الجاسر نظير دعم الشركة العالمية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الحفل الختامي.

وجاء دعم صاحبة العلامة التجارية الأكبر لمبيعات العطور الفاخر للجنسين حسب تصنيف موسوعة جينيس العالمية للمهرجان لالتزام الشركة برسالتها لدعم الثقافة والموروث الوطني وإيماناً بما يقدمه من جهود عالية الجودة في الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي السعودي وتطويره ليصل للطموحات التي تترقبها منّا القيادة الرشيدة.

هذا وقد صرّح الرئيس التنفيذي للعربية للعود قائلًا: "فخورين بتكريم سمو ولي العهد نحن في الشركة العربية للعود حققنا نجاحاتنا بفضل الله أولاً ثم بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة ونلتزم كشركة سعودية برسالة مهمة لدعم ثقافتنا وموروثنا" .

وأكّد عمر الجاسر خلال اللقاء بأن هذا التكريم المقدم من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جزء لا يتجزء من التسهيلات والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للارتقاء بإسم المنتج السعودي لكي يكون أصل في جميع دول العالم.

الجدير بالذكر بأن للشركة العربية للعود مسيرة في دعم ورعاية الأحداث الكبيرة على المستوى الثقافي ومنها رعايتها لمعرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١ والعديد من فعاليات جمال الخيل العربية الأصيلة وتواصل نهجها في دعم موروث المملكة العربية السعودية وشعبها، من باب المسؤولية الاجتماعية التي نلتزم بها تجاه وطننا المعطاء.

وفي ختام اللقاء كرر الجاسر شكره وامتنانه للقيادة حفظها الله ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لهذا التكريم للشركات الوطنية الداعمة للموروث الاجتماعي الهام.