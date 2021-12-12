امرأةٌ دخلت شلالات نياجرا بسيارتها.. شاهد النهاية المأساوية

لقطات بثتها وسائل الإعلام الأمريكية.. في طقس قارس البرودة

كشفت لقطاتٌ بثتها وسائل الإعلام الأمريكية، عن اللحظة التي دخلت فيها امرأة بسيارتها في نهر نياجرا، واقتربت من الشلالات، في طقس قارس البرودة، لينتهي الموقف بمأساة.

وحسب قناة "إيه بي سي نيوز"، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية أن امرأة ستينية لقيت حتفها، بعد أن دخلت بسيارتها عمدًا إلى نهر نياجرا يوم الأربعاء الماضي.

وقال نقيب شرطة ولاية نيويورك بارك كريستوافر رولا: "في هذه المرحلة من التحقيق، يبدو أن الدخول إلى المياه كان عملًا متعمدًا".

بعد النزول في الماء، استقرت السيارة على بُعد 40 مترًا فقط من شلالات نياجرا الشاهقة.

وفور وقوع الحادث المروع، بدأت عملية الإنقاذ وتم تصويرها بالكامل من قِبَل خفر السواحل؛ حيث تم إنزال غواص من مروحية لمحاولة إنقاذ المرأة؛ لكن تم إخراجها ميتة.

وقال تقرير مكتب التحقيق: إن السيارة ظلت في النهر، وهي تقترب شيئًا فشيئًا من حافة الشلال، دون أن تتمكن السلطات من انتشالها.

وحسب "إيه بي سي نيوز"، لا يدري أحد كيف دخلت المرأة إلى النهر؛ ولكن يُعتقد أنها وصلت هناك عبر جسر قريب من الماء مخصص للمشاة.