"الشؤون الإسلامية" تنظم ورشة عمل "الأمن السيبراني: الوعي والحماية"

بالتعاون مع الهيئة الوطنية.. للرفع من درجة وعي منسوبي الوزارة

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ورشة عمل بعنوان (الأمن السيبراني: الوعي والحماية).

جاء ذلك، للرفع من درجة وعي منسوبي الوزارة بمخاطر التهديدات السيبرانية، وكيفية الحماية منها.

قدّم الورشة، كبير الاستشاريين لحلول البرامج التطويرية، الدكتور فراج الشهري، وشارك فيها منسوبو الوزارة.

وتهدف إلى تعزيز الثقافة في مجال الأمن السيبراني لدى الجهات والمنشآت الوطنية.

كما تعزز التوعية بالاستخدام الأمثل للتقنية في ظل التوسع في الخدمات الإلكترونية المتعددة، واستخدام التقنية بصفة مستمرة في بيئة العمل والحياة اليومية، الذي يتزامن مع تزايد التهديدات والمخاطر السيبرانية.

وتأتي الورشة في إطار حرص الوزارة، بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تعزيز الوعي في مجال الأمن السيبراني لدى منسوبي الوزارة، ورفع مستوى الالتزام، تجاه تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وضمن الجهود التي تبذلها لحماية بياناتها ومواءمتها مع المستهدفات التي تواكب بها الوزارة رؤية 2030.