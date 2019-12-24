"التجارة" تعلن استدعاء 26.227 مركبة "شفروليه" و"جي إم سي"

بسبب فرملة غير مقصودة بإحدى العجلات قد تؤدي للانحراف

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 26.227 مركبة شفروليه "Tahoe/Suburban/Silverado"Sierra" GMC" 2020-2014.

وأوضحت أنه تم استدعاء 5.789 مركبة Suburban "2015-2020"، و16.375 مركبة Tahoe "2015-2020"، و2.147 مركبة Silverado "2014-2018"، و1.916 مركبة SIERRA "2014-2016".

وذكرت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل بوحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية قد يؤدي إلى فرملة غير مقصودة على إحدى العجلات، مما يتسبب في انحراف المركبة وخطر وقوع حاد.

ودعت "التجارة" المستدعاة مركباتهم إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة نظام EBCM مجاناً.