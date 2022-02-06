وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس

من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية المناسبة

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير الجاري، من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

ويأتي هذا التوجيه؛ إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.