"زهايمر" تواصل مبادرات "رحلات الخير" بمختلف مناطق السعودية

تقيم يومًا ترفيهيًّا للمرضى وأسرهم بالدمام بمقر شركة الكهرباء

تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر برنامج "رحلات الخير" في مختلف مناطق السعودية؛ إذ أكملت استعداداتها لمواصلة المبادرة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بمقر نادي الشركة السعودية للكهرباء، وذلك بإقامة يوم ترفيهي لمرضى الزهايمر وأسرهم ابتداء من الساعة الرابعة عصرًا، وسيستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء في يوم الجمعة 26/ 05/ 1440هـ الموافق الأول من فبراير القادم.

وأكد المسؤولون في الجمعية أن استضافة نادي الشركة السعودية للكهرباء لهذه الرحلة تعكس حجم الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما مرضى الزهايمر في السعودية، وتجسد ما تحقق لهذه الفئة ومقدمي الرعاية لهم من برامج تأهيل، أتاحت لهم تجاوز كثير من الظروف التي كانوا يعيشونها من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم، وإمكانياتهم في تجمع بهذا الحجم.

وتتضمن فعاليات اليوم الترفيهي مسابقات وألعابًا للذاكرة، يشترك فيها مرضى الزهايمر وأسرهم والمختصون والمهتمون من الحضور، في حين يتولى النادي التجهيزات والاحتياجات المطلوبة لفئة كبار السن من المرضى، وكذلك توفير الرعاية الصحية لهم خلال وجودهم في النادي.

وهذه الأنشطة تأتي تماشيًا مع حرص الجمعية على صحة وسلامة مرضى الزهايمر المسجلين لدى قوائمها، والمشمولين بخدماتها ورعايتها؛ إذ أثبتت الدراسات أن الأنشطة الجماعية تحد من التدهور الذهني، ‫وأن ممارسة المسنين أي أنشطة، خاصة الرياضية، تحسِّن من ذاكرتهم ودرجة تركيزهم بشكل كبير.

وأبان المسؤولون في الجمعية أن هذه المناسبة تأتي امتدادًا لدور الجمعية واهتماماتها بإشراك القطاعات العامة والخاصة والخيرية كافة فيما تقدمه من فعاليات وأنشطة وبرامج منوعة لفئة مرضى الزهايمر.

كما يرى المسؤولون في الجمعية أن مثل هذه الفعاليات يكون لها مردود إيجابي، يصب في برامج التوعية والتثقيف التي تتبناها الجمعية، وكذلك مساهمتها في حشد الدعم المجتمعي والرسمي لمساندة الجمعية في تنفيذ واستدامة أنشطتها المختلفة.



ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم زيارة موقع الجمعية الإلكتروني www.alz.org.sa كما يمكنكم التسجيل عبر الرابط https://goo.gl/forms/KK2zBUIVXU9XS0zi1