بحضور تركي الفيصل.. "إثراء" تعلن موعد العرض الأول لفيلم "وُلد ملكًا"

يحكي قصة زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة المتحدة

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أن العرض الأول لفيلم "وُلد ملكًا" سيكون في الفترة من 22 – 24 محرم 1441هـ (الموافق 21 – 23 سبتمبر 2019م)، وذلك لأول مرة على شاشات سينما "إثراء".



ويشرّف العرض الأول الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، تزامناً مع احتفالات "إثراء" باليوم الوطني الـ89 التي تهدف إلى إبراز دور المشهد التاريخي والثقافي والفني للمملكة العربية السعودية.



وقال مدير مركز "إثراء" المهندس خالد الزامل: إثراء يفخر باستضافة فيلم "وُلد ملكًا" الذي يوثق مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويلفت الانتباه لخصاله الرفيعة، وقوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي.



وأضاف: الفيلم يعزز شغف السعوديين بالسينما المرتبطة بالوطن وأبطاله، إثر افتتاح دور العرض السينمائي في المملكة في ظل الرؤية الجديدة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث يعتبر الانفتاح والارتباط بالثقافة من أهم مرتكزاتها".



ويحكي الفيلم قصة زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة المتحدة عام 1337هـ؛ حيث لم يتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود من تلبية دعوة الحكومة البريطانية لزيارة لندن، وقام بإرسال ابنه الملك فيصل ليقوم بتمثيله في الاجتماعات الرسمية مع السلطات البريطانية، ومقابلة ملك إنجلترا جورج الخامس في مهمة دبلوماسية كبرى، والتي تعد أول رحلة دبلوماسية يقوم بها أحد أفراد العائلة المالكة.



وقد بدأ العمل بالفلم منذ عام 2015م عندما التقى الأمير تركي الفيصل بمنتج الفيلم، الإسباني "أندريس غوميز"، الحاصل على جائزة الأوسكار؛ حيث شارك بالعمل 80 سعوديًّا، وقد تم إنتاج الفيلم في كلٍّ من: السعودية وبريطانيا وإسبانيا، وتم تصويره تحديداً بين العاصمة الرياض ولندن.



جدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" يهدف من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات إلى إثراء المجتمع السعودي، عبر تقديم مبادرات وبرامج نوعية لكافة شرائح المجتمع، مستندةً على إيجاد محتوى ثقافي ومعرفي متميّزٍ، وتقديم تجارب واسعة للزوّار من خلال تقديم برامج وأنشطة إبداعية وعلمية وثقافية وفنية يقدمها المركز لأبناء هذا الوطن الغالي.