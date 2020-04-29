"سابك" تُسهم بـ 160 مليون ريال تعزيزًا للجهود الوطنية في المملكة لمواجهة "كورونا"

أطلقت حملة تبرعات

أسهمت شركة"سابك" بـ160 مليون ريال سعودي حتى نهاية شهر إبريل 2020م لدعم الجهود الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتتعاون الشركة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات الوقائية لمساعدة الجهات الطبية لمواجهة هذا الوباء، وضمان الأمن الصحي للمجتمع.

وركزت "سابك" جهودها على توفير الإمدادات اللازمة لموظفي الخطوط الأمامية من الكوادر الطبية، شملت المعدات الطبية والمنتجات الوقائية الخاصة بالممارسين الصحيين، حيث قدمت 1.25 مليون عبوة خاصة بالمعقمات اليدوية، و10 ملايين قفاز طبي، و500 ألف معطف طبي للاستخدام الواحد. كما قدمت الشركة 11.700 طن متري من الإيثانول المستخدم في إنتاج المعقمات اليدوية.

وسرعت "سابك" لأعمال تطوير "راتنجات بولي بروبيلين" المستخدمة في صناعة أقنعة الجهاز التنفسي وأقنعة الطواقم الطبية الجراحية. وتقديم دعم خاص لزبائن البوليمر المحليين المساهمين في المحتوى المحلي لمواجهة الوباء، باعتماد الدفع الآجل لثلاثة أشهر، مع تحمل (سابك) التكلفة الإضافية بما يزيد على 12 مليون ريال سعودي.

وفي السياق ذاته أطلقت سابك حملة جمع تبرعات بين موظفيها العاملين في السعودية لمساندة المتضررين من إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا. تستمر هذه الحملة إلى نهاية شهر إبريل، وقد التزمت الشركة بالمساهمة بدفع مبلغ مماثل لما سيقدمه موظفوها في نهاية الحملة، تشجيعًا منها ومضاعفة لأثر تبرعهم، وستقدم المساعدات المالية للمتضررين عبر "صندوق موظفي سابك الخيري" (بِرّ)، ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

واتخذت سابك خطوات استباقية وإجراءات احترازية تتماشى مع التعليمات الحكومية ووفق أعلى معايير السلامة، لضمان صحة موظفيها وعائلاتهم، ودعمًا لأعمال زبائنها وشركائها.

تضمنت هذه الجهود تفعيل العمل عن بعد بتحويل موظفي (سابك) للعمل من المنزل حماية لهم ولعائلاتهم، ورفع مستوى وعي منسوبيها تجاه هذا الوباء لضمان سلامتهم وذويهم؛ من خلال دورات تثقيفية عبر الإنترنت، وإعلانات توعوية عبر البريد الإلكتروني، ومحتوى وقائي في الشاشات الداخلية، لتمكين الموظفين من المساهمة بفاعلية في استمرارية أعمال الشركة في ظل تطبيق التباعد الاجتماعي. وتواصل فرق إدارة الأزمات العمل مع الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات للمحافظة على سلاسة استمرارية الأعمال الجوهرية، والتنسيق المكثف مع الزبائن في تلبية احتياجاتهم من المنتجات والحلول. كما تستمر (سابك) في التواصل مع طلاب الابتعاث والموظفين الزائرين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وفي هذا الإطار؛ وفّرت الشركة طائرة خاصة لإجلاء طلابها المبتعثين وموظفيها الزائرين نظرًا لإغلاق الحدود السعودية، وتعاونت (سابك) مع الجهات الحكومية المعنية ونجحت في إحضارهم إلى المملكة مع بقائهم تحت الحجر الصحي وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي. وتستمر (سابك) في التواصل مع الأطراف المعنية وبحث إمكانية إجلاء الطلاب والموظفين الآخرين من مختلف المناطق حول العالم.