نجاح أول عملية قسطرة كهرباء قلب في تخصصي الدمام

كانت تتسبب في اضطراب النبض لمريض في العقد الثامن

نجح الأطباء في مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام بإجراء أول عملية قسطرة كهرباء القلب.



وأوضح رئيس الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية استشاري أمراض القلب والكهرباء القلبية الدكتور موسى الحربي أنه تم إجراء أول عملية قسطرة كهرباء القلب وكي للأنسجة القلبية التي تتسبّب باضطراب نبض القلب ونظمه لمريض في العقد الثامن من عمره.



وأجريت العملية من قبل الفريق الطبي بعد استكمال تجهيز المركز بأحدث الأجهزة الطبية ودعمه بالكادر الطبي المتميز الذي تعامل مع الحالة بكفاءة عالية في جميع مراحلها، بدءاً بالفحوصات الأولية والأشعة حتى انتهاء إجراء العملية بنجاح.



من جهته أكد المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد بالدمام الدكتور منصور توفيق أن مركز القلب في تخصصي الدمام يقدم خدمات نوعية للمستفيدين سواء مرضى القلب أو المرضى الذين يحتاجون تقييمًا دوريًا لحالة القلب، كمرضى الأورام ومرضى زراعة الأعضاء والمرضى الذين هم بحاجة لعمليات جراحية ممن لديهم عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب كالسكري وارتفاع ضغط الدم والدهون.

وأضاف الدكتور منصور أن الخدمات التي يقدمها المركز تتمثل في عمل رسم القلب والأشعة التلفزيونية للقلب والأشعة القلبية عبر منظار المريء وعمل مجهود القلب عبر السير وعبر الأشعة الصوتية ومراقبة نبض ونظم القلب عبر جهاز مراقب القلب لمدة ٢٤ إلى ٤٨ ساعة، إضافة إلى مراقبة ضغط الدم عبر جهاز مراقب الضغط لمدة٢٤ ساعة.