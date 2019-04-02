"الأحوال المدنية": بدء تقديم خدمات السجل المدني للموقوفة خدماتهم

الجاسر: أصبح بإمكانهم حجز موعد إلكتروني ومراجعة أقرب فرع

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن بدئها تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر؛ قائلاً: أصبح بإمكان المواطنين الموقوفة خدماتهم، التقديم على جميع خدمات السجل المدني من خلال حجز موعد إلكتروني، ومراجعة أقرب فرع للأحوال المدنية للخدمة.