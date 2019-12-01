فريق الأمن العام يحقق المركز الأول في ثلاث فئات في ختام منافسات رالي الرياض

قدّموا فوزهم لشهداء الواجب الوطني وذويهم

يواصل فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية توهجه في سباقات الرالي، ويؤكد ذلك تميزه في رالي الرياض ٢٠١٩، بعد اكتساحه للمركز الأول في ثلاث فئات من السباق، الذي شارك به قرابة ٩٤ متسابقاً ومحترفاً على المستوى الدولي والعالمي بمسافة ٥٠٠ كيلو تقريباً، وبالرغم مما تعرض له قائد الفريق المقدم شاكر بن سليمان التويجري من أعطال في المرحلة الثانية، إلا أنه تدارك السباق في المرحلة الأخيرة، وحقق لقب المركز الأول في فئة (T3).

كما حصد عضو الفريق المتسابق مطير الشمري، لقب المركز الأول في فئة (T1.N) بفارق زمن يقدر بـ(٥:٣٥) دقيقة عن أقرب منافسيه، ما يؤكد شراسة السباق، وفي فئة (الدراجات النارية ذات الأربع إطارات) فقد استحوذ فريق الأمن العام على المراكز الثلاث الأولى، يتقدمهم البطل سفيان العمر، حيث توّج الأبطال على منصة التتويج في موسم الدرعية بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

وبهذه المناسبة، رفع قائد الفريق المقدم شاكر التويجري التهنئة لمقام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مثمناً لسموه ما يحظى به الفريق من دعمٍ لا محدود، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على حرصه واهتمامه بمنسوبي الأمن العام وظهورهم بالصورة المشرفة في المحافل والمنافسات الرياضية، ولمساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن؛ لمتابعته المستمرة والمتواصلة، مؤكداً أن أعضاء الفريق عاقدو العزم على المضي قدماً في تحقيق النتائج الإيجابية، ويقدمون هذا الإنجاز إهداءً لشهداء الواجب وذويهم.