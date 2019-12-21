نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر: صحة والدي بخير

تعرَّض لأزمة قلبية وأُجريت له عملية قسطرة وغادر المستشفى

أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.

وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".

عبدالكريم عبدالقادر

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21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441 11:35 PM

تعرَّض لأزمة قلبية وأُجريت له عملية قسطرة وغادر المستشفى

نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر: صحة والدي بخير

بدر العتيبي

الرياض

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أكد نجل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر أن صحة والده جيدة، وأوضح لجمهور ومحبي فن والده أنه غادر المستشفى بعد نوبة قلبية تعرَّض لها.

وقال ابنه "خالد" لـ"سبق": "صحة والدي بخير، وقد غادر المستشفى بعد إجراء قسطرة قلبية له، وهو في المنزل حاليًا".

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عبدالكريم عبدالقادر

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