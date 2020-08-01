قرقاش: التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي، سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.أنور قرقاش
قال: العلاقات لا تُدار بالتهديد والوعيد ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي، سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.