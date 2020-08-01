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قال: العلاقات لا تُدار بالتهديد والوعيد ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن

قرقاش: التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: إن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي، سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.