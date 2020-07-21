العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ

تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس #كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول تطورات فيروس كورونا في المملكة اليوم: من الاستفسارات المتلقاة عبر #شارك_في_المؤتمر_الصحفي (كيف أتعافى؟، المنزل غير مناسب للعزل، وانخفاض الحالات، وإجراءات العزل).

وكشفت الوزارة عن تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع.