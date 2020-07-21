العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ

تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس #كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول تطورات فيروس كورونا في المملكة اليوم: من الاستفسارات المتلقاة عبر #شارك_في_المؤتمر_الصحفي (كيف أتعافى؟، المنزل غير مناسب للعزل، وانخفاض الحالات، وإجراءات العزل).

وكشفت الوزارة عن تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع.

فيروس كورونا الجديد

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21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 04:04 PM

تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع

العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس #كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول تطورات فيروس كورونا في المملكة اليوم: من الاستفسارات المتلقاة عبر #شارك_في_المؤتمر_الصحفي (كيف أتعافى؟، المنزل غير مناسب للعزل، وانخفاض الحالات، وإجراءات العزل).

وكشفت الوزارة عن تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع.

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فيروس كورونا الجديد

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