مكة تسجل 218 إصابة بـ"كورونا" و 4 حالات وفاة

إجمالي الحالات المسجلة فيها حتى اليوم 4477

سجّلت مكة المكرمة 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4477 حالة، منها 3942حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة 63 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل