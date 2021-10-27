مصر للطيران.. "لم يكن انفجاراً" وهذه حقيقة ما حدث لطائرة المدينة المنورة

عقب الهبوط مباشرة

نفت شركة مصر للطيران حدوث أي انفجار في رحلة طائرتها المتجهة للمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة مصر أن رحلتها رقم 2677 من طراز بوينج 737 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلي مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، وعلى متنها 109 ركاب، وأثناء هبوطها حدث تسريب هواء من إطار الطائرة الأمامي، وقد تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة.

وقد تم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة، وعلى الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب، والطاقم الطائر من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي.