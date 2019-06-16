130 ناديًا تستأنف أنشطتها اليوم في استقبال الطلاب والطالبات بالرياض

من أندية الحي والأندية الموسمية التابعة

استأنف 130 ناديًا من أندية الحي والأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم؛ استقبال الطلاب والطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك ضمن برنامج "إجازتي4" الذي أطلقته وزارة التعليم في نسخته الرابعة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن برنامج إجازتي يأتي منسجمًا مع رؤية المملكة 2030؛ كونه يسهم في توفير الدعم التعليمي والترفيهي للطلاب والطالبات عبر برامج وأنشطة متنوعة تنمي فكرهم وتعزز انتماءهم لوطنهم.

وأضاف "الوهيبي" أن أندية الحي والأندية الموسمية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي يشرف عليها وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية.

وأكد حرص الإدارة على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة، وسعت إلى تغطية أرجاء مدينة الرياض كافة، والمحافظات التابعة لها.

ودعا "الوهيبي" جميع أولياء الأمور إلى حث أبنائهم وبناتهم على الالتحاق بهذه الأندية والاستفادة مما تقدمه من برامج هادفة.

من جهته قال مدير النشاط الطلابي للبنين الدكتور أنور أبو عباة: إن الأندية تقدم العديد من الفعاليات ضمن برنامج "إجازتي4" الذي يحتوي على أربعة مسارات رئيسة: "الترفيهي، والتدريبي التقني، والتطوعي، والسياحي".

ويهدف البرنامج إلى بناء الشخصية المتوازنة للطلاب والطالبات في ضوء العقيدة الإسلامية السمحة، وتأكيد وترسيخ اللحمة الوطنية والارتباط الوثيق في العلاقة بين أفراد المجتمع والتكاتف مع قيادته وعلمائه المعتبرين، واستثمار أوقات الطلاب في برامج تربوية متنوعة وهادفة، إلى جانب اكتشاف مواهب الطلاب ورعايتها وإكسابهم المهارات والخبرات الميدانية.

وأوضحت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، أن برنامج إجازتي يهدف إلى استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية هادفة وجاذبة لأكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات؛ مما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة النافعة لوطنها ومجتمعها في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

وقالت إن مسارات برامج الأندية تستهدف جميع الطلاب والطالبات من مختلف الشرائح التعليمية من التعليم العام والتدريب التقني والمهني والمعاهد التخصصية بمختلف مجالاتها وفق ميولهم ورغباتهم المتنوعة.