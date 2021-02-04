حرس الحدود الأمريكي يقبض على 11 إيرانيًّا في "أريزونا"

بينهم 5 نساء و6 رجال

قبض عناصر حرس الحدود بولاية أريزونا الأمريكية، على 11 مواطنًا إيرانيًّا، عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الخميس).



وبيّنت وزارة الأمن الداخلي أن المجموعة تتألف من خمس نساء وستة رجال، كلهم إيرانيو الجنسية.



واستطاعت القوات الحدودية للمدينة في عام 2020، منع دخول ثمانية أفراد من إيران، من أصل 14 تم منعهم في مناطق حدودية أخرى.