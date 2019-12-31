رالي داكار العالمي .. 95 ألف وجبة لأكثر من 3 آلاف بين 9 مواقع

"السعودية للتموين" راعياً رسمياً ومموّناً غذائياً حصرياً للحدث الكبير

كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن رعايتها الرسمية رالي "داكار العالمي" للسيارات، والمموّن الغذائي الحصري له، والذي ستستضيفه المملكة للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا في الفترة بين 5 - 17 يناير المقبل (2020).

وسينطلق السباق من مدينة جدة، ويتجه شمالًا حتى مدينة المستقبل "نيوم"، ثم يتجه إلى مدينة حائل وسط البلاد، ويُكمل نحو الرياض، وبعدها المنطقة الشرقية، وصحراء الربع الخالي، ليعود بعدها المتسابقون مرة أخرى إلى الرياض، وإنهاء السباق في منطقة القدية.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، وجدي الغبان؛ أن الشركة ستكون مسؤولة عن تقديم الخدمات الغذائية لأكثر من 3 آلاف شخص سيُوفر لهم في مخيم البطولة -بين تسعة مواقع- 95 ألف وجبة من خلال وحدة الإنتاج المركزي في الرياض، إضافة إلى توفير 3 مطابخ متنقلة سترافق فريق العمل في رحلة يتجاوز طولها 8 آلاف كم خلال 12 يوماً فقط، مؤكداً ثقتهم من تحقيق النجاح وسيكون ذلك شاهد عيان على قدرات الشركة اللوجستية المتقدمة.

وثمّن الغبان؛ الشراكة مع منظّمي البطولة العالمية وعلى ثقتهم بها بشركة الخطوط السعودية للتموين، التي ستقدم أعلى المعايير الغذائية في أصعب وأقسى الظروف، وهو يدل -بحسب وصفه- على خبرة الشركة وامتياز خدماتها طوال السنوات الماضية، وهو ما جعلها المقصد الأول للمنظمات المحلية والعالمية.

وأكّد نائب الرئيس التنفيذي لخدمات التموين وإدارة المرافق، سيلفاين بينويت؛ جاهزية الشركة لتقديم خدماتها بأعلى المعايير العالمية لجميع المشاركين في الحدث العالمي.

وقال بينويت: "إن شركة الخطوط السعودية للتموين اكتسبت احترافية عالية على مر السنين، وهو ما جعلها الشريك المثالي للعملاء داخل قطاع الطيران وخارجه؛ الأمر الذي اكتسبناه من خلال خبرة تموين المواقع النائية ومخيمات الحج والعمرة".

وذكر بينويت؛ أن قسم التموين وإدارة المرافق بالشركة أُسِّس عام 2008 لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات للعملاء خارج منظومة الطيران في قطاعات: "الأعمال والصناعة، والمناطق النائية، والسكك الحديدية، وخدمات التموين للحج والعمرة، ومنظمات التعليم والصحية"، وأضاف أن الشركة تفخر اليوم بالإعلان الفعلي لخدمة قطاع جديد وهو الترفيه والرياضة".