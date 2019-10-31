وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب

وقع على طريق "الهرارة" ونُقِلت جميع الحالات للمستشفى

لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب.

مهد الذهب حادث تصادم

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31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 11:41 AM

وقع على طريق "الهرارة" ونُقِلت جميع الحالات للمستشفى

وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب

فهد الغبيوي

المهد

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لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب.

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