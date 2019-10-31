وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب

لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب.مهد الذهب حادث تصادم
وقع على طريق "الهرارة" ونُقِلت جميع الحالات للمستشفى
لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب.