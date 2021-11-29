منصة "جاذر إن" السعودية تُطلق خدمة التأجير الشهري

في إطار الجهود لسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق

أعلنت منصة "جاذر إن" إطلاق خدمة التأجير الشهري التي تُمكّن الباحثين عن سكن مؤثث وجاهز من استئجاره استئجاراً شهرياً.

تأتي هذه الخدمة في إطار الجهود لتلبية الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في سوق الإيجار الشهري في المملكة العربية السعودية، حيث إن المسافرين للانتداب أو للدراسة أو للعلاج ومراجعة المستشفيات يحتاجون إلى سكن مؤثث وجاهز ومريح ويكون قريباً من غرض السفر، لذا بادرت منصة جاذر إن، لتوفير هذا الطلب.

ومع إطلاق هذه الخدمة تقدم منصة جاذر إن، خصماً لفترة محدودة على الحجوزات الشهرية يصل إلى 50%، شهراً والشهر الثاني مجاناً.

الجدير بالذكر أن منصة "جاذر إن" هي أول منصة مرخصة للسكن التشاركي (Peer to peer renting) في السعودية من بيوت العطلات الخاصة (مثل الفلل و الشقق الخاصة، الشاليهات، المنتجعات، المخيمات، المزارع وغيرها من بيوت العطلات).

وتغطي حالياً أكثر من 185 مدينة ومحافظة حول المملكة، منها: الرياض، جدة، الدمام، أبها، الباحة، الطائف، العلا وغيرها من مدن المملكة.

وتمتلك منصة "جاذر إن" القدرة على استضافة أكثر من 1.2 مليون ضيف شهريًا، مما يجعلها أكبر شركة ضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أُسست الشركة عام 2017 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

http://gathern.co/