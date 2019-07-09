النفط يرتفع .. "برنت" يقترب من 65 دولاراً للبرميل

مكاسب وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتاً إلى 64.89 دولار للبرميل.. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتاً إلى 58.11 دولار.

ولوّحت إيران، يوم الإثنين، بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، في خطوة تهدّد أكثر اتفاق 2015 النووي الذي تخلت واشنطن عنه العام الماضي.