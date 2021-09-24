سفارة المملكة بالعاصمة القرغيزية تحتفل باليوم الوطني الـ91

بحضور عدد من الوزراء والمواطنين السعوديين وأعضاء السفارة كافة

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية القرغيزية حفل استقبال كبير في العاصمة القرغيزية بشكيك مساء أمس احتفالاً باليوم الوطني الـ91 للمملكة.



وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، على رأسهم نائبة رئيس مجلس الوزراء القرغيزي السيدة/ جيلديز باكاشوفا، وعدد من الوزراء ومسؤولي مكتب رئاسة الجمهورية، وأعضاء البرلمان والسفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الجمهورية القرغيزية، ومفتي الإدارة الدينية، وكذلك عدد من نخبة المجتمع القرغيزي، والصحفيون والأكاديميون، وأساتذة الجامعات المختلفة، وعدد من المواطنين السعوديين الموجودين في قرغيزستان، وأعضاء السفارة كافة.



وبهذه المناسبة ألقى السفير إبراهيم الراضي كلمة ترحيبية، رفع خلالها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وللشعب السعودي الكريم، كما عبَّر عن شكره للسيدة/ جيلديز باكاشوفا لحضورها، وشكر جميع المدعوين.



ونوه السفير الراضي بحرص القيادة الرشيدة والمسؤولين في الجمهورية على تعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وفي الوقت نفسه باهتمام المملكة بالأواصر الأخوية بين البلدَيْن، وتطلعها إلى علاقات بنَّاءة، تخدم مصالح الشعبين.



بعدها ألقت نائبة رئيس مجلس الوزراء كلمة، أشادت فيها بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وبالعلاقات البناءة التي تخدم مصالح الدولتين.