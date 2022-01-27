3 مواجهات مثيرة غداً.. في افتتاح الجولة 13 من دوري ممتاز الطائرة

تنطلق عصر غدٍ منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 3 لقاءات، حيث يستضيف صاحب المركز السابع نادي الاتحاد الذي يملك 17 نقطة نظيره نادي الخليج صاحب المركز الثامن الخليج بـ15 نقطة، وذلك عند الساعة 4:00 عصرًا على صالة نادي الاتحاد بمحافظة جدة .
وفي مكة المكرمة، يلتقي نادي الوحدة بنظيره الخويلدية، وذلك عند الساعة 4:00 عصرًا، حيث يحل الوحدة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما يكون الخويلدية في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط .
وفي آخر لقاء يوم غدٍ يواجه نادي الترجي ضيفه ضمك على صالة نادي الخليج بسيهات عند تمام الساعة 5:00 مساءً، حيث يدخل الترجي اللقاء وهو في المركز الرابع بـ 20 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السادس بـ17 نقطة.
تنطلق عصر غدٍ منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 3 لقاءات، حيث يستضيف صاحب المركز السابع نادي الاتحاد الذي يملك 17 نقطة نظيره نادي الخليج صاحب المركز الثامن الخليج بـ15 نقطة، وذلك عند الساعة 4:00 عصرًا على صالة نادي الاتحاد بمحافظة جدة .
وفي مكة المكرمة، يلتقي نادي الوحدة بنظيره الخويلدية، وذلك عند الساعة 4:00 عصرًا، حيث يحل الوحدة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما يكون الخويلدية في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط .
وفي آخر لقاء يوم غدٍ يواجه نادي الترجي ضيفه ضمك على صالة نادي الخليج بسيهات عند تمام الساعة 5:00 مساءً، حيث يدخل الترجي اللقاء وهو في المركز الرابع بـ 20 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السادس بـ17 نقطة.