3 مواجهات مثيرة غداً.. في افتتاح الجولة 13 من دوري ممتاز الطائرة

تنطلق عصر غدٍ منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 3 لقاءات، حيث يستضيف صاحب المركز السابع نادي الاتحاد الذي يملك 17 نقطة نظيره نادي الخليج صاحب المركز الثامن الخليج بـ15 نقطة، وذلك عند الساعة 4:00 عصرًا على صالة نادي الاتحاد بمحافظة جدة .

وفي مكة المكرمة، يلتقي نادي الوحدة بنظيره الخويلدية، وذلك عند الساعة 4:00 عصرًا، حيث يحل الوحدة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما يكون الخويلدية في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط .

وفي آخر لقاء يوم غدٍ يواجه نادي الترجي ضيفه ضمك على صالة نادي الخليج بسيهات عند تمام الساعة 5:00 مساءً، حيث يدخل الترجي اللقاء وهو في المركز الرابع بـ 20 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز السادس بـ17 نقطة.