تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"

بقيمة ٢.١٣ مليار ريال

أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية،‎‏ الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.



وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.