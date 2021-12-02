تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"

بقيمة ٢.١٣ مليار ريال

أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية،‎‏ الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.

وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.

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02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 08:13 PM

بقيمة ٢.١٣ مليار ريال

تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية،‎‏ الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.

وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.

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