تنديد بريطاني بإيران بعد حكم جديد بسجن "راتكليف"

"جونسون" بيّن أن لندن تعمل على تحريرها

ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين) بحكم جديد يقضي بسجن البريطانية-الإيرانية نازنين زاغري-راتكليف لعام إضافي في طهران.

وقال جونسون: "لا أعتقد أنه من الصحيح إطلاقاً أن يتم الحكم على نازنين بقضاء أي وقت إضافي في السجن، أعتقد أن وجودها هناك في السجن خطأ من الأساس"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن لندن تعمل جاهدة للغاية لضمان إطلاق سراحها.

من ناحيته، وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الحكم بأنه مجرد من الإنسانية وغير مبرر على الإطلاق.

وأصدرت السلطات القضائية حكمًا بالسجن عامًا واحداً، يليه عام من منع السفر بحق زاغري-راتكليف، التي تحاكم بتهمة "الدعاية" ضد إيران، بحسب ما أفاد محاميها حجت كرماني.