"ماسنجر رومز" يمكنها أن تعمل على "واتساب".. تعرَّف على مميزاتها وكيفية إنشائها

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية في وقت سابق، عن خدمة جديدة أطلقت عليها اسم "ماسنجر رومز" (غرف ماسنجر)، والتي يمكن من خلالها أن يتشارك نحو 50 شخصًا في مكالمة فيديو مثل تطبيقات "غوغل ديو" أو "غوغل هانغ آوتس" أو "سكايب" أو "زووم".

وكشف موقع "تايمز نيوز ناو"، أن خدمة "ماسنجر رومز" ستعمل على نسخة "واتساب ويب" المخصصة للحواسيب الشخصية والمحمولة.

وسيمكن من خلال "غرف ماسنجر" أن تنضمّ حسابات من على فيسبوك وإنستغرام وواتساب في غرفة دردشة واحدة واتصال مرئي واحد؛ في تجربة أولية لاندماج التطبيقات الثلاثة التابعة لـ"فيسبوك".

ومن المتوقع أن يتم طرح التقنية تِباعًا إلى كل دول العالم؛ حيث تم طرحها حاليًا في عدد محدود من الدول.

كيف تعمل "ماسنجر رومز"؟

- سيجد المستخدم اختصارًا جديدًا ظهر بأيقونة Messenger Rooms، لتنقله مباشرة إلى نافذة جديدة بعيدًا عن محادثات واتساب العادية.

- سيتمكن مضيفو "غرف ماسنجر" من دعوة أي شخص يريد الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو.

- يمكن لمضيفي "ماسنجر رومز" إضافة 50 شخصًا في المرة الواحدة إلى مكالمة فيديو.

- سيتمكنون من إرسال رابط للانضمام إلى المكالمة لكل من جهات الاتصال.

- قالت فيسبوك إن إنستغرام أيضًا سيكون لديه اختصار Messenger Room في المستقبل القريب.

- يمكن لأي شخص ليس لديه حساب فيسبوك الانضمام إلى "غرف ماسنجر".

كيف يمكنك استخدام وإنشاء Messenger Room؟

- يبدأ المضيف المكالمة وهو الوحيد الذي يمكنه إضافة أشخاص إلى المكالمة.

- سيكون الاختصار الرئيسي لإنشاء "غرفة ماسنجر" مرئيًّا في قائمة الإجراءات في الدردشة، الموجودة في الركن الأيمن العلوي من شاشة الدردشة.

- بمجرد أن ينقر المستخدم على الاختصار، ستفتح شاشة أخرى مع مقدمة إلى "ماسنجر رومز" على إصدار الويب، جنبًا إلى جنب مع خيار "المتابعة في Messenger" لإجراء مكالمة الفيديو.

- يمكن أيضًا رصد خيار "إنشاء غرفة" في القائمة الرئيسية لإصدار سطح المكتب أيضًا؛ حيث سيكون مرئيًّا على زر السهم لأسفل أعلى الدردشات.

- إذا قرر المستخدم إنشاء غرفة، سيسألك واتساب عما إذا كان يريد إعادة توجيهه إلى "ماسنجر".

- في حالة الانتقال إلى "ماسنجر" سيقوم المضيف بإنشاء غرفة من خلال النقر على أيقونة الفيديو على "فيسبوك ماسنجر"، ومشاركة رابط الغرفة مع الأشخاص للانضمام.

- يمكن للمستخدمين الانضمام إلى مكالمة باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف.