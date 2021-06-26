"النمر" يحذّر من ترك الأدوية في متناول كبار السن: خطر كبير.. وهذا هو السبب

نصح بأمور قد تطيل عمر المتقاعدين منها "الرياضة والابتعاد عن الأخبار السلبية"

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، بضرورة إبعاد الأدوية عن متناول كبار السن خوفاً من تأثر ضعف الذاكرة عليهم، وتناولهم جرعات أكبر أو أقل من الموصوفة، وبالتالي تعرُّضهم لمخاطر كثيرة.

وقال النمر؛ في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم: كبير السن.. يضعف نظرُه وتضعف ذاكرتُه تدريجياً، ويصبح ترك الأدوية معهم خطيراً؛ لأنه قد يزيد أو ينقص في العلاجات نسياناً منه.. لذلك لا تتركوهم مع العلاجات وحدهم.

وقبل عدة أيام نصح النمر؛ بأمور قد تطيل عمر المتقاعدين، وقال "منها ممارسة الرياضة اليومية، والفحوصات الدورية، وتناول الخضراوات والفواكه يومياً، والابتعاد عن التدخين، والابتعاد عن التوتر والأخبار السلبية".