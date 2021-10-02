الجهات المعنية تُباشر حادثًا مروريًّا لشاحنة في "جرف المدينة"

بعد حادث مروع وقع قبل أيام وخلّف 4 وفيات و5 مصابين

تباشر الجهات المعنية حادثًا مروريًّا لشاحنة في حي الجرف بالمدينة المنورة، وما زالت الفِرَق متواجدة بالموقع.

ويأتي حادث هذه الشاحنة بعد الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة قبل أيام بالمدينة المنورة، وتوفي على إثره أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون.

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02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 02:22 PM

بعد حادث مروع وقع قبل أيام وخلّف 4 وفيات و5 مصابين

الجهات المعنية تُباشر حادثًا مروريًّا لشاحنة في "جرف المدينة"

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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تباشر الجهات المعنية حادثًا مروريًّا لشاحنة في حي الجرف بالمدينة المنورة، وما زالت الفِرَق متواجدة بالموقع.

ويأتي حادث هذه الشاحنة بعد الحادث المروري الذي تسببت فيه شاحنة قبل أيام بالمدينة المنورة، وتوفي على إثره أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون.

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