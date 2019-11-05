على مدار 5 سنوات.. "أوبك" تتوقع انكماش حصتها في سوق النفط

في ظل تنامي إنتاج النفط الصخري الأميركي ومصادر منافسة أخرى

أعلنت منظمة الدول المصدر للبترول "أوبك" أنها ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة، حيث إن إنتاج النفط الصخري الأميركي ومصادر منافسة أخرى تنمو، وذلك على الرغم من تنامي الإقبال على الطاقة الذي يغذيه النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت المنظمة في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2019 المنشور اليوم الثلاثاء: من المتوقع تراجع إنتاج أوبك من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32.8 مليون برميل يوميًا بحلول 2024، مقارنة مع 35 مليون برميل يوميًا في 2019.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد تسبب تزايد النشاط الداعي لمكافحة تغير المناخ في الغرب والاستخدام الواسع لأنواع الوقود البديلة في خضوع الطلب على النفط في الأجل الطويل لتدقيق أكبر.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول في التقرير توقعاتها للطلب على النفط في الأجلين المتوسط والبعيد.

وانخفض إنتاج "أوبك" في السنوات القليلة الماضية بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة لدعم السوق.

وأسفر الاتفاق عن ارتفاع أسعار النفط، مما يعزز إنتاج المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، فيما من المتوقع أن تكبح "أوبك" الإنتاج في 2020.