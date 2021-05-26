فتح القبول لحملة الشهادة الجامعية للدورة "51" بكلية الملك فهد الأمنية "ضباط"

من 17 إلى 22 شوال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس" من التخصصات المطلوبة للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال المدة من يوم السبت الموافق 17 / 10 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 22 / 10 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً.

ودعت الإدارة الراغبين بالالتحاق إلى الدخول عبر منصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية، على الرابط: (https://jobs.sa).