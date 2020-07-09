سقوط مروحية عسكرية في مقاطعة بغلان شمال أفغانستان

تابعة لفيلق "شاهين"

قالت وسائل إعلام أفغانية، بأن مروحية تدريب تحطمت، اليوم الخميس، في مقاطعة بغلان شمالي البلاد.

وذكرت وكالة "بجواك" الأفغانية، أن المروحية عسكرية وتابعة لفيلق "شاهين".

هذا، ولم تتحدث الأنباء الأولية عن سبب الحادث وما إذا كان قد خلف خسائر بشرية.

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09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 05:29 PM

تابعة لفيلق "شاهين"

سقوط مروحية عسكرية في مقاطعة بغلان شمال أفغانستان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وسائل إعلام أفغانية، بأن مروحية تدريب تحطمت، اليوم الخميس، في مقاطعة بغلان شمالي البلاد.

وذكرت وكالة "بجواك" الأفغانية، أن المروحية عسكرية وتابعة لفيلق "شاهين".

هذا، ولم تتحدث الأنباء الأولية عن سبب الحادث وما إذا كان قد خلف خسائر بشرية.

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