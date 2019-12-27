بالصور .. نقل مستشفى الولادة بحائل إلى مقره الجديد بـ "المصيف"

"الشمري" تابع سير العمل ميدانياً منذ الفجر

بدأت "صحة حائل"، صباح اليوم، بنقل كامل خدمات مستشفى الولادة والأطفال في حائل إلى مقره الجديد، في حي المصيف- شرق مستشفى الملك سلمان التخصصي.

ووقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري؛ منذ الفجر على سير العمل ميدانياً، وتابع وساند عملية النقل والتشغيل، مقدماً الدعم والتشجيع وتذليل كل العقبات التي قد تواجه فريق العمل من زملائه، والحرص على صحة المريضات في اثناء النقل.

وكان مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية والمتحدث الرسمي باسم "صحة حائل" عارف بن غازي الشمري؛ قد قال في بيانٍ مساء أمس: المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل توضح للجميع، أنه سيتم نقل كامل الخدمات الطبية والصحية لمستشفى الولادة والأطفال بخدماته كافة، إلى المبنى الجديد بحي المصيف جوار مستشفى الملك سلمان التخصصي، وذلك اعتباراً من صباح يوم الجمعة 01 / 05 / 1441هـ - 27 / 12 / 2019م ابتداءً من الساعة السابعة والنصف صباحاً.

وبدأ منذ الساعة السابعة والنصف صباحاً اليوم، تنفيذ الخطط الموضوعة والآليات المناسبة والتقيد بالجدول الزمني للحد من وقوع أيّ كارثة في أثناء النقل.

واستعانت "صحة حائل"، بالقطاعات الصحية والأمنية ذات الصلة، فتم التنسيق مع الهلال الأحمر السعودي والقطاع الصحي الخاص، وشرطة المنطقة.

وبدأ مستشفى النساء والولادة الجديد فعلياً باستقبال الحالات الجديدة، صباح اليوم، دون التقصير في تقديم الخدمات والرعاية الصحية لها على الرغم من مصادفتها عمليات نقل المرضى من المستشفى الجديد تحت متابعة لحظية لكل حالة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل.

وانطلقت عملية النقل بشكل تدريجي، إذ تمّ نقل العيادات الخارجية إلى المستشفى الجديد منذ 24 نوفمبر الماضي.

ويقع مستشفى الولادة والاطفال الجديد على أرض مساحتها، مليون وعشرون متراً مربعاً، وبسعة 200 سرير وقدرة تشغيل 56 عيادة خارجية، و14 غرفة عمليات، و11 غرفة للولادة الطبيعية، فضلاً عن خدمات جديدة في العناية المركزة للأطفال، وعيادة قلب الأطفال ومركز تعزيز الإنجاب، إضافة إلى قسم الأشعة بمختلف أنواعها.

ويتكوّن المستشفى من مبنى رئيس ذي خمسة طوابق ومبنييْن لإسكان الممرضات ومبنى محطة للخدمات ومسجد ومبنى للخدمات المساندة ومستودع طبي، إضافة إلى طرق وممرات للمشاة ومواقف جانبية وأعمال صرف صحي وإنارة.

وكانت "صحة حائل"، قد سلّمت أرض مشروع المستشفى إلى إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة، في أغسطس 2012م، ودشّن افتتاحه، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، يوم الخميس 19 ديسمبر 2019م، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.