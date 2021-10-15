"السبيعي" إلى رتبة عميد ركن

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الركن "سلطان بن ناصر السبيعي" لرتبته الجديدة "عميد ركن".



وعبَّر العميد "السبيعي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية تُعتبر حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.