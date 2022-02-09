"اتحاد الهجن" يعلن روزنامة سباقاته للموسم 2022 - 2023

تنطلق يوليو المقبل.. وتضم 9 منافسات رياضية

أعلن الاتحاد السعودي للهجن روزنامة سباقات الهجن للموسم 2022 - 2023، التي تضم تسع منافسات رياضية.

وتنطلق السباقات في شهر يوليو المقبل بمنافسات سباق المفاريد، يليه في شهر أغسطس من العام الحالي مهرجان ولي العهد للهجن. وفي شهر سبتمبر، وتزامنًا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ستُقام منافسات ماراثون اليوم الوطني.

وأشار الاتحاد إلى أن الكؤوس الثلاث، وهي "كأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأس وزارة الرياضة"، ستُقام منافساتها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2022، فيما ستكون منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالتعاون مع نادي الإبل في شهر يناير من عام 2023، الذي سيشهد كذلك انطلاق منافسات دوري هجان، إضافة إلى إقامة ماراثون يوم التأسيس في شهر فبراير 2023م.