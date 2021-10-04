مدير مدرسة بجازان يهدي المعلمين وقفًا خيريًا

في اليوم العالمي للمعلم

فاجأ مدير مجمع آل مشحنة التعليمي بالريث، محمد موسى الريثي، التابعة لتعليم صبيا، المعلمين، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بهدية.

وكان الهدية، عبارة عن مساهمة في وقف خيري نظير ما بذلوه من جهد طيلة الأعوام الدراسية السابقة، على الرغم من الظروف التي تتزامن في ظل جائحة أزمة فيروس كورونا.

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04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 07:25 PM

في اليوم العالمي للمعلم

مدير مدرسة بجازان يهدي المعلمين وقفًا خيريًا

قاسم الخبراني

جازان

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فاجأ مدير مجمع آل مشحنة التعليمي بالريث، محمد موسى الريثي، التابعة لتعليم صبيا، المعلمين، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بهدية.

وكان الهدية، عبارة عن مساهمة في وقف خيري نظير ما بذلوه من جهد طيلة الأعوام الدراسية السابقة، على الرغم من الظروف التي تتزامن في ظل جائحة أزمة فيروس كورونا.

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