لجنة الحكام تنهي دورة حكم الفيديو المساعد (VAR)

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين دورة حكم الفيديو المساعد (VAR) والتي استمرت 5 أيام تحت إشراف رئيس اللجنة الإسباني فرناندو تريساكو.

وخضع 10 حكام ساحة و12 مساعداً خلال الدورة لعدة اختبارات ضمن بروتوكول مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB وذلك تمهيداً لحصولهم على الرخصة المعتمدة لمزاولة التقنية.

بدأ البرنامج بشرح قانون تقنية الفيديو، وكذلك البروتوكول الخاص به مع إجراء تطبيق عملي في غرفة الفار، وتقييم شامل لأداء كل حكم قبل الاعتماد الرسمي من IFAB.

وتواصل لجنة الحكام عقد دوراتها بإقامة 3 دورات للحكام من أجل اعتماد 18 حكم ساحة و24 حكماً مساعداً مع تكثيف الدورات من أجل الوصول لأفضل أداء فني.