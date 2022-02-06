بالأرقام والتفاصيل.. تعرف على 21 مشروعًا تنمويًّا بالشرقية بتكلفة 1.5 مليار ريال

تخدم جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها دشّنها الأمير بحضور وزير البيئة والمياه

دشّن أمير المنطقة الشرقية، اليوم، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز (21) مشروعًا تنمويًّا جديدًا لخدمات بيئية ومائية وزراعية في المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأكد أمير المنطقة أن هذه المشاريع التنموية تأتي مواصلة للدعم الكبير الذي يلقاه المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص من لدن القيادة الحكيمة -حفظها الله- لتجويد الحياة وإقامة المشاريع التي لها أثر مباشر على حياة الإنسان.

وشهد أمير المنطقة توقيع عقدين بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركات المنفذة لعقود توريد وتنفيذ خطوط أنابيب معززة لنظام نقل المياه من الخبر إلى الأحساء بتكلفة إجمالية تجاوزت (1.3) مليار ريال، ومدة تنفيذ خلال 18 شهرًا، بطول إجمالي لنظام النقل يبلغ 153 كلم وبطاقة تصميمية 526 ألف متر مكعب في اليوم، وتنفيذ عدد 2 خزّان استراتيجي بسعة تصميمية 170 ألف م3 لكل خزّان بإجمالي 340 ألف م3 في محافظة الأحساء لتخدم مدن بقيق، العيون، الهفوف.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروعات التي تم تدشينها تخدم جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، وأن المشروعات المائية تضمّنت 3 مشروعات نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي تشييد محطة تحلية جديدة ضمن منظومة إنتاج محطة الخبر (المرحلة الأولى) بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية بلغت 210 ألف متر مكعب في اليوم، وتشييد خزانين استراتيجيين سعتها الإجمالية 100 ألف مترٍ مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 270 مليون ريال؛ بهدف تعزيز مصادر المياه وتلبيةِ الطلب عليها في المنطقة ومدينة الملك سلمان للطاقة أجيال الإسكان، إضافة إلى تشغيل نظام نقل المياه المحلاة بالجاذبيةِ الأرضيةِ من حقل الطفيح إلى خزانات محطة الجبيل لتحلية المياه المالحة، وربطها بمنظومة النقل بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، من خلال تنفيذ محطة ضخ وخطوط ناقلة لمياه الشرب بأطوال تجاوزت 38 كيلومترًا طوليًّا، بسعة نقل تصميمية بلغت 110 آلاف مترٍ مكعب في اليوم، بتكلفة مالية تجاوزت 320 مليون ريال، مشيرًا إلى استكمال تنفيذ خط ناقل للمياه المالحة من الخزانات الاستراتيجية الجديدة لتغذية مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، بطول 59 كيلومترًا طوليًا، بسعة نقل تصميمية بلغت 25 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 314 مليون ريال.

وبيّن الوزير "الفضلي" أن شركة المياه الوطنية نفَّذت 12 مشروعًا مائيًّا وبيئيًّا، تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات في مدينة الدمام ومحافظتي الخبر والأحساء لخدمة أحياء شرق الراكة، والعزيزية، المطلقية، والتعاون، وأحياء أخرى متفرقة بمحافظة الخبر، بأطوال شبكات مياه تجاوزت 120 كيلومترًا طوليًّا، وتوصيلات مياه منزلية بلغت 2600 توصيلة منزلية في ثلاثة أحياء بضاحية الملك فهد بمدينة الدمام ومحافظة الخبر، لخدمة أكثر من 31.838 مستفيدًا جديدًا، وبتكلفة مالية تجاوزت 57.8 مليون ريال، مبينًا أنه لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في محافظة الخفجي نفّذت الشركة خطوطًا رئيسية، وشبكات فرعيةً بأطوال تجاوزت 54 كيلو مترًا طوليًّا، وبتكلفة مالية تجاوزت 25 مليون ريال، لتصبح بذلك نسبة التغطية 96%.

وتطرّق "الفضلي" إلى منظومة توزيع المياه في محافظة القطيف، وإعادة تأهيلها نفّذت الشركة مشروعًا لإنشاء خزانات تشغيلية بسعة تصميمية بلغت 50 ألف متر مكعب، ومشروعًا لشبكات مياه بأطوال تجاوزت 18 كيلو مترًا طوليًا، وربطها بخطوط تغذية رئيسية وتوصيلات مياه منزلية لخدمة أكثر من 9800 مستفيد جديد بأحياء (الريف، والجميمة، وشكر الله، والبوادي، والنرجس)، مبينًا أن تكلفة المشروعين تجاوزت 35.6 مليون ريال.

وأشار إلى تحقيق الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي، حيث نفذ مشروع استكمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيًا في محافظة حفر الباطن بسعة معالجة بلغت 50 ألف متر مكعب في اليوم، وتوصيلات صرف صحي منزلية في محافظة الخفجي بلغ عددها 487 توصيلة صرف صحي منزلية، لخدمة ما يقارب 6 آلاف مستفيد جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت 48 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ محطة رفع لمياه الصرف الصحي بقدرة تشغيلية بلغت 18 ألف متر مكعب في اليوم بمحافظة القطيف، وخط طرد بطول تجاوز 11 كيلو مترًا بهدف رفع الضرر البيئي عن حيي سيهات، والنابية، وبتكلفة مالية تجاوزت 37 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ مشروعين لدعم منظومة المعالجة في محافظة النعيرية، تضمنت محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بسعة معالجة بلغت 11 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة رفع بقدرة تشغيلية بلغت 44 ألف متر مكعب في اليوم، وخط طرد بطول تجاوز 15 كيلو مترًا طوليًا، وبتكلفة مالية تجاوزت 56.8 مليون ريال، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من المياه وإعادة استخدامها في المنطقة.

وأبان أن الوزارة وسعيًا منها لزيادة مصادر المياه في المنطقة قامت بحفر وتشغيل 11 بئرًا جوفيةً في حقلي مياه حفر الباطن والطفيح بطاقة إنتاجية تجاوزت 39.600 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة مالية تجاوزت 15 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ سد ترابي بتغليف خرساني في محافظة حفر الباطن لمجرى السيول في الذيبية بطول 1،390 مترًا، وبارتفاع بلغ 6 أمتار، وسعة خزن تصميمية تجاوزت 5.7 ملايين متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 24 مليون ريال؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من حصاد مياه الأمطار، وتعزيز مصادر المياه السطحية، موضحًا أن من ضمن المشاريع المدشنة اليوم 3 مشروعات نوعية نفذتها المؤسسة العامة للري لتحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بأطوال تجاوزت 310 كيلو مترات، وتركيب أكثر من 7 آلاف صمام تحكم لمخارج المزارعين، وربطها بغرفةِ التَّحكم عن بُعد (سكادا)؛ بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والتحكم بجداول الري والتوزيع اليومية بصورة إلكترونية متكاملة، إذ تجاوزت تكلفتها 298 مليون ريال، وذلك للاستفادة من المياه المجددة ونقلها من محطات المعالجة عبر منظومات نقل وتوزيع خاصة بالري إلى واحة الأحساء الزراعية.