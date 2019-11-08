"الزعيم" ست بطولات آسيوية.. والجماهير تترقب "السابعة"

هل يكسر تفوق شرق آسياً ويعيد البطولة للسعودية؟

تترقب الجماهير الهلالية بشكل خاص والجماهير السعودية بشكل عام غداً لقباً سعودياً غائباً عن خزائن الفرق السعوديه منذ أكثر من 14 عاماً .

وفي نهائي مكرر لنسخة 2017، يواجه فريق نادي الهلال نظيره أوراوا ريدز الياباني غداً السبت بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعدما نجح الفريقان في تخطي كل العقبات للوصول إلى هذا الدور.

وتأمل الجماهير الهلالية أن يكسر الهلال تفوق فرق شرق آسيا المتسيدة على عرش هذه البطولة منذ 2012 حيث فازت أندية الشرق ببطولة دوري آبطال آسيا 23 مرة مقابل 10 مرات لأندية الغرب.

ويبدو الهلال الوحيد القادر على كسر وتحطيم هذا الرقم، من خلال محاولة الفوز باللقب 3 مرات.

ويعد الهلال أكثر فريق آسيوي حقق بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد أن حقق 6 بطولات آسيوية بمختلف المسميات، حيث حقق الهلال كأس آسيا للأندية أبطال الدوري "مرتين"، وكأس آسيا للأندية أبطال الكأس "مرتين"، وكأس السوبر الآسيوي "مرتين". "سبق" تسلط الضوء في هذا التقرير على تاريخ الهلال المرصع بالذهب في بطولة آسيا :

1- كأس آسيا للأندية أبطال الدوري:

بدأ الهلال مشواره في البطولة بمواجهة الجهراء الكويتي ذهاباً وإياباً حيث كسب الهلال المواجهتين بنتيجة واحدة 2 – 0، ليتأهل الهلال إلى النهائيات المجمعة والتي أٌقيمت في الدوحة عام 1991م.

وواجه الهلال فريقي بيونج يانج الكوري الجنوبي والاستقلال الإيراني وكسبهما بنتيجة 2 – 0 و1 – 0 على التوالي، ليتأهل إلى دور الأربعة، حيث واجه الشباب الإماراتي وكسبه 1 – 0. وفي المباراة النهائية لعب الهلال أمام الاستقلال الإيراني وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية 1 – 1 ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح وكسبها الهلال بنتيجة 4 – 2.



2- كأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس:

لعب الهلال أمام العربي الكويتي ذهاباً وإياباً فخسر الذهاب في الكويت 0 – 1، ليلعب الطرفان إياباً في الرياض ويكسب الهلال النتيجة 6 – 0. وتأهل الهلال إلى الدور الثاني وكسب النصر العماني ذهاباً في الرياض 5 – 0 قبل أن ينسحب الفريق العماني وتلغى مباراة الإياب ليتأهل الهلال إلى دور الأربعة والتي أقيمت في الرياض وكسبها الهلال بركلات الترجيح 6 – 5، وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية ليواجه فريق ناغويا الياباني ويكسب الهلال المباراة بنتيجة 3 – 1 ليتوج باللقب الثاني آسيوياً في تاريخه عام 1997م.



3- كأس السوبر الآسيوي

لعب الهلال كأس السوبر عام 1997 وأقيمت البطولة بنظام الذهاب والإياب بين بطل كأس الدوري وبطل كأس الكؤوس، حيث لعب الهلال أمام بوهانج الكوري الجنوبي في الرياض وكسب اللقاء 1 – 0، وتعادل الطرفان في كوريا 1 – 1.



4- كأس آسيا للأندية أبطال الدوري

لعب الهلال الدور الأول عام 2000 أمام فريق السد القطري وكسبه ذهاباَ 1 – 0 وإياباً 2 – 1. وتأهل الهلال لدور غرب آسيا وأقيمت المباريات في الرياض بنظام المجموعات وجاءت نتائجها كالتالي: الهلال x الشرطة العراقي (1 – 0 ) الهلال x ارتش الكازاخستاني (2 - 0) الهلال x بيروزي الإيراني (0 – 0 ) ليتأهل الهلال إلى الأدوار النهائية والتي أقيمت في الرياض، حيث كسب الهلال سامسونج الكوري 1 – 0 في دور الأربعة قبل أن يتغلب على جابليو الياباني في النهائي بنتيجة 3 – 2.

5- كأس السوبر الآسيوي:

حقق فريق الهلال كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه والبطولة الآسيوية الخامسة، وذلك عندما واجه فريق شيميزو الياباني في اليابان وكسبه 2 – 1 وفي الرياض تعادل الطرفان 1 – 1.

6- كأس آسيا للأندية أبطال الكؤوس:

حقق فريق الهلال اللقب السادس في تاريخه، وذلك عام 2002، حيث لعب الدور الأول أمام فريق تشرين السوري في سوريا وكسبه الهلال بنتيجة 3 – 2، وفي الرياض تعادل الطرفان 1 – 1. وتأهل الهلال إلى الدور الثاني، حيث واجه نظيرة الأقصى الفلسطيني في مباراتين أقيمتا بالرياض وكسب الهلال اللقاءين بنتيجة 5 – 0 و2 – 1. ليتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي، حيث واجه فريق ريجاردز الطاجكستاني وكسبه 2 – 0 و3 – 0. وتأهل الهلال إلى الدور النهائي حيث كسب السد القطري 1 – 0 في نصف النهائي ليتأهل إلى المباراة النهائية، حيث واجه هيونداي شنج الكوري الجنوبي وكسبه بنتيجة 2 – 1 ليحقق البطولة الآسيوية السادسة.