"فيصل بن خالد" يستقبل مدير فرع هيئة الإحصاء بالحدود الشمالية

اطلع على الاستعداد للتعداد السكاني 2020

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع هيئة الإحصاء صالح بن محمد النذير، يرافقه مشرف تحديث العنوان الوطني بالمنطقة محمد بن عبيد المويس.

واطلع على إجراءات تحديث العنوان الوطني؛ للاستعداد للتعداد السكاني 2020.

وأشار أمير الحدود الشمالية إلى أهمية ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعمها واهتمامها بما يحقق للوطن والمواطن الخير والنماء.

عبّر مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء عن شكره لأمير الحدود الشمالية، على توجيهاته ودعمه لفرع هيئة الإحصاء بالمنطقة، بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع، وتحقيق أهداف الهيئة.