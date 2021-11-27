الطيران المدني الكويتي يصدر تعليمات جديدة بخصوص المتحور الجديد "أوميكرون"

ضرورة التقيد بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية لجميع الركاب

أصدر الطيران المدني الكويتي تعليمات جديدة بخصوص انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال الطيران المدني في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت: "نظراً لانتشار متحور جديد من فيروس كورونا، نجدّد ضرورة التقيد بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية لجميع الركاب القادمين والمحولين إلى دولة الكويت".

وأضاف: "ضرورة تقديم شهادة فحص PCR سلبية والالتزام بإجراءات المحصنين وغير المحصنين قبل الوصول، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن".