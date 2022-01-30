إعلامي "فرنسي" يكشف عن وجهة "قوميز" محترف "الهلال" السابق

كشف الإعلامي الفرنسي سيباستيان دينيس عن الوجهة المقبلة للفرنسي بافيتمبي قوميز محترف الهلال السابق.



وقال الإعلامي: إن اللاعب سينتقل لنادي غلطة سراي التركي لمدة موسم ونصف، بعد أن رحل قوميز عن الهلال.



وكان قوميز لاعبًا في غلطة سراي قبل أن ينتقل للهلال في صيف 2018 ليحقق مع الزعيم ألقابًا تاريخية مثل لقبين للبطولة الآسيوية بخلاف بطولات للدوري وللكأس وللسوبر.